Веснина и Карацев проиграли финал «Ролан Гаррос»

34-летняя Веснина занимает 1 096-е место в одиночном рейтинге WTA. Россиянка также принимала участие в женском одиночном турнире благодаря защищенному рейтингу, который действует для игроков, пропустивших больше полугода из-за травм или рождения ребенка. Она потерпела поражение в третьем круге, уступив казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной
. Российская спортсменка является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой
, победительницей трех турниров Большого шлема в парном разряде и одного турнира в миксте, десятикратной финалисткой турниров Большого шлема (семь раз - в парном разряде, трижды - в миксте), победительницей Итогового турнира WTA в парном разряде, победительницей 22 турниров WTA, из них три она выиграла в одиночном разряде. Веснина - бывшая первая ракетка мира в парном разряде и двукратная победительница Кубка Федерации в составе сборной России
.