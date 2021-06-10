Веснина и Карацев проиграли финал «Ролан Гаррос»

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 10:5 в пользу Кравчик и Солсбери. Они впервые выиграли турнир Большого шлема в миктсе.

27-летняя Кравчик в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде занимает 848-е место. 29-летний Солсбери специализируется на выступлениях в парном разряде и миксте, в парном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает седьмое место. В 2020 году он стал победителем парного турнира Открытого чемпионата Австралии.