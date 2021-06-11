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Чемпионат Европы по футболу 2020

Крейчикова вышла в финал  «Ролан Гаррос» и в одиночке, и в паре

Sports.ru
6 часов назад
Чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова в полуфинале «Ролан Гаррос» обыграли Магду Линетт и Бернарду Перу – 6:1, 6:2.
Крейчикова вышла в финал «Ролан Гаррос»
Фото: Sports.ruSports.ru
Крейчикова и Синякова второй раз дошли до решающего матча в Париже – в 2018-м они выиграли титул. В этом году они уже сыграли в финале Australian Open.
Крейчикова завтра еще проведет одиночный финал против Анастасии Павлюченковой.
Теннис,Магда Линетт,Анастасия Павлюченкова,Ролан Гаррос,
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