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Чемпионат Европы по футболу 2020

Циципас впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема»

Чемпионат.comиещё 2
2 часа назад
22-летний греческий теннисист Стефанос Циципас впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема». В полуфинале «Ролан Гаррос» Циципас обыграл шестую ракетку мира Александра Зверева из Германии со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3.
Циципас впервые вышел в финал турнира «Большого шлема»
Фото: ReutersReuters
Стефанос в четвёртый раз играл в полуфинале турнира «Большого шлёма», но впервые сумел дойти до решающего матча. Отметим, что на «Ролан Гаррос» это был второй для Циципаса полуфинал подряд. Также он дважды добирался до этой стадии на Australian Open.
Благодаря выходу в финал «Ролан Гааррос» Циципас впервые в карьере станет четвёртой ракеткой мира в обновленном рейтинге АТР.
В финале греческий теннисист встретится с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.
Теннис,Александр Зверев,Ролан Гаррос,
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