Циципас впервые вышел в финал турнира «Большого шлема»

Стефанос в четвёртый раз играл в полуфинале турнира «Большого шлёма», но впервые сумел дойти до решающего матча. Отметим, что на «Ролан Гаррос» это был второй для Циципаса полуфинал подряд. Также он дважды добирался до этой стадии на Australian Open.