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Чемпионат Европы по футболу 2020

Новак Джокович обыграл Стефаноса Циципаса и во второй раз стал чемпионом «Ролан Гаррос»

Чемпионат.com
3 часа назад
Первая ракетка мира серб Новак Джокович во второй раз в своей карьере стал победителем «Ролан Гаррос». В решающем матче он в пяти сетах обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:7(6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.
Новак Джокович стал чемпионом «Ролан Гаррос»
Фото: ReutersReuters
Продолжительность встречи составила 4 часа 12 минут. За это время Джокович сделал пять подач навылет и совершил три двойные ошибки. Также на его счету пять реализованных брейк-пойнтов из шестнадцати. Циципас реализовал три брейк-пойнта из восьми, сделал четырнадцать эйсов и допустил четыре двойные ошибки.
Новак Джокович во второй раз в своей карьере одержал победу на Открытом чемпионате Франции. Ранее ему это удавалось в 2016-м, когда серб в финале оказался сильнее Энди Маррея (Великобритания).
Для Циципаса это первый финал турнира «Большого шлема».
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