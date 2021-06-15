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Чемпионат Европы по футболу 2020

Медведев проиграл в первом круге теннисного турнира в Германии

ТАССиещё 1
3 часа назад
Россиянин Даниил Медведев проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Галле.
Медведев проиграл в первом круге турнира в Галле
Фото: EPAEPA
Матч закончился со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу Штруффа. Во втором круге он сыграет с американцем Маркосом Хироном. Медведев был посеян на турнире под первым номером.
Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге ATP. Россиянин 10 раз становился победителем турниров ATP и дважды выходил в финал турниров Большого шлема - Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021).
Штруффу 31 год, в рейтинге ATP он 45-й. Лучшим достижением немца на турнирах ATP является выход в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Цинциннати в 2020 году.
Турнир категории ATP 500 проходит в Галле с 14 по 20 июня. Общий призовой фонд составляет 1,3 млн.
Теннис,Даниил Медведев,
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