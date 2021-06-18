Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Ушёл из жизни комментатор Борис Боровский

Чемпионат.com
8 часов назад
Сегодня ночью не стало бывшего теннисиста, известного комментатора Бориса Боровского. Ему было 82 года.
Умер комментатор Борис Боровский
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В 1956 году Боровский выиграл золотую медаль на первой Спартакиаде народов СССР, а спустя два года стал регулярно призываться в мужскую сборную СССР по теннису. Он неоднократно становился победителем и призёром различных национальных соревнований, а также принимал участие в международных турнирах. С конца 1950-х годов Боровский стал работать в спортивной журналистике. В 1998 году Борис вместе с группой единомышленников организовал первое в стране круглосуточное спортивное радио и два года проработал на нём. В конце 1990-х годов Боровский стал одним из постоянных теннисных комментаторов на Eurosport.
Теннис,Eurosport,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители