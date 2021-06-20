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Российская теннисистка Самсонова выиграла свой первый титул WTA

Газета.Ruиещё 13
7 часов назад
Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу Швейцарии 12-ю ракетку мира Белинду Бенчич в финальном матче турнира в Берлине, впервые в карьере завоевав титул WTA.
Самсонова выиграла свой первый титул WTA
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Встреча, которая продолжалась один час и 39 минут, завершилась победой россиянки в трех сетах со счетом 1:6, 6:1, 6:3.
Для 22-летней представительницы России Самсоновой этот титул стал первым в карьере на турнирах WTA.
На турнире в Берлине Людмила пробилась в основную сетку через квалификацию и там обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову, соотечественницу Веронику Кудерметову, американку Мэдисон Кис и Викторию Азаренко из Белоруссии.
Самсонова занимает 106-е место в рейтинге WTA. По итогам турнира в Берлине Людмила войдет в топ-100 и окажется на 63 месте.
WTA. Берлин. Финал. Женщины. Одиночный разряд.
Людмила Самсонова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария,) — 1:6, 6:1, 6:3.
Ранее стало известно, что россиянка Дарья Касаткина не смогла выиграть в финале теннисного турнира в британском Бирмингеме.
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