Самсонова выиграла свой первый титул WTA

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу Швейцарии 12-ю ракетку мира Белинду Бенчич в финальном матче турнира в Берлине, впервые в карьере завоевав титул WTA.

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Встреча, которая продолжалась один час и 39 минут, завершилась победой россиянки в трех сетах со счетом 1:6, 6:1, 6:3.

Для 22-летней представительницы России Самсоновой этот титул стал первым в карьере на турнирах WTA.

На турнире в Берлине Людмила пробилась в основную сетку через квалификацию и там обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову, соотечественницу Веронику Кудерметову , американку Мэдисон Кис и Викторию Азаренко из Белоруссии.

Самсонова занимает 106-е место в рейтинге WTA. По итогам турнира в Берлине Людмила войдет в топ-100 и окажется на 63 месте.

WTA. Берлин. Финал. Женщины. Одиночный разряд.