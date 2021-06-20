Самсонова выиграла свой первый титул WTA

Встреча, которая продолжалась один час и 39 минут, завершилась победой россиянки в трех сетах со счетом 1:6, 6:1, 6:3.
Для 22-летней представительницы России Самсоновой этот титул стал первым в карьере на турнирах WTA.
На турнире в Берлине Людмила пробилась в основную сетку через квалификацию и там обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову, соотечественницу Веронику Кудерметову, американку Мэдисон Кис и Викторию Азаренко из Белоруссии.
Самсонова занимает 106-е место в рейтинге WTA. По итогам турнира в Берлине Людмила войдет в топ-100 и окажется на 63 месте.