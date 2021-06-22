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Чемпионат Европы по футболу 2020

Медведев вышел в четвертьфинал турнира на Мальорке, где сразится с Руудом

Чемпионат.comиещё 4
4 часа назад
Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинальную стадию турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания).
Медведев пробился в четвертьфинал турнира на Мальорке
Фото: ReutersReuters
В матче первого круга первый сеяный Медведев в двух сетах обыграл представителя Франции Корентена Муте со счётом 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 24 минуты.
За право выйти в полуфинал соревнований Медведев сразится с Каспером Руудом (5) из Норвегии.
Призовой фонд турнира на Мальорке составил 720.000. Победитель соревнований получит более 70 тыс.
Теннис,Даниил Медведев,
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