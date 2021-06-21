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Чемпионат Европы по футболу 2020

Капен Хачанов вышел во 2-й круг турнира в Мальорке

Чемпионат.comиещё 3
8 часов назад
Российский теннисист Карен Хачанов в 1-м круге турнира в Мальорке обыграл француза Люку Пуя со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 6:4.
Хачанов вышел во второй круг в Мальорке
Фото: ТАССТАСС
Матч длился 2 часа 14 минут. За всю игру Хачанов исполнил 12 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-поинт из 3. Его соперник из Франции за всё противостояние 6 раз подал навылет, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-поинта из 7.
Во 2-м круге Карен Хачанов сыграет с победителем пары Никола Кун (Испания) — Фелисьяно Лопес (Испания).
Карен Хачанов — победитель 4 турниров ATP в одиночном разряде.
Люка Пуй — победитель пяти турниров ATP в одиночном разряде, победитель Кубка Дэвиса в составе национальной сборной Франции, полуфиналист одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.
Теннис,Карен Хачанов,Фелисьяно Лопес,
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