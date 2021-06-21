Хачанов вышел во второй круг в Мальорке

Матч длился 2 часа 14 минут. За всю игру Хачанов исполнил 12 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-поинт из 3. Его соперник из Франции за всё противостояние 6 раз подал навылет, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-поинта из 7.