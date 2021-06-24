Медведев разгромил норвежца и вышел в полуфинал турнира на Мальорке

Медведев занимает второе место в рейтинге ATP. Россиянин является обладателем 10 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин дважды выходил в финал (на Открытом чемпионате США - 2019 и на Открытом чемпионате Австралии в 2021 году).