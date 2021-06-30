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Чемпионат Европы по футболу 2020

Дарья Касаткина с победы стартовала на Уимблдоне, выиграв первый сет 6:0

Чемпионат.comиещё 8
3 часа назад
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй раунд Уимблдона. В стартовом матче она обыграла представительницу Румынии Патрисию-Марию Циг.
Касаткина пробилась во второй круг Уимблдона
Фото: CAMERON SMITH/GETTY IMAGESCAMERON SMITH/GETTY IMAGES
Для победы Касаткиной потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:0, 3:6, 6:3 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.
Свёнтек выполнила один эйс, совершила четыре двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. Её соперница Циг ни разу не подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала 1 из 6 брейк-пойнтов.
За выход в третий круг турнира Касаткина сразится с победительницей встречи между Лейлой Фернандес из Канады и Еленой Остапенко из Латвии.
Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.
Теннис,Дарья Касаткина,Елена Остапенко,
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