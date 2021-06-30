Вера Звонарева проиграла во втором круге Уимблдона

Звонаревой 36 лет, она является 96-й ракеткой мира и имеет в активе 12 титулов под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема она дважды выходила в финал (Уимблдон и Открытый чемпионат США 2010 года).

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля, призовой фонд составляет более 40 млн. Из-за пандемии заполняемость зрительских мест на начальных стадиях ограничена: 50% - на главных аренах, 75% - на остальных кортах, планируется, что полуфинальные и финальные поединки на центральном корте состоятся при полной заполняемости трибун. В 2019 году победительницей турнира стала румынка Симона Халеп, которая не принимает участия в нынешнем розыгрыше из-за травмы. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии.