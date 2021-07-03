Федерер обыграл Норри и вышел в 1/8 Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в 1/8 финала Уимблдонского турнира. В матче третьего круга Федерер нанёс поражение британцу Кэмерону Норри со счётом 6:4, 6:4, 5:7, 6:4. Встреча продолжалась 2 час 35 минут.Федерер семь раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. Норри подал 12 эйсов, семь раз ошибся на подаче и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов.За выход в четвертьфинал Уимблдонского турнира Федерер сыграет с 23-м сеяным итальянцем Лоренцо Сонего.