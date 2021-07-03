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Чемпионат Европы по футболу 2020

Федерер вышел в 1/8 финала Уимблдон, обыграв Норри

Чемпионат.comиещё 4
4 часа назад
Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в 1/8 финала Уимблдонского турнира. В матче третьего круга Федерер нанёс поражение британцу Кэмерону Норри со счётом 6:4, 6:4, 5:7, 6:4. Встреча продолжалась 2 час 35 минут.
Федерер обыграл Норри и вышел в 1/8 Уимблдона
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Федерер семь раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. Норри подал 12 эйсов, семь раз ошибся на подаче и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов.
За выход в четвертьфинал Уимблдонского турнира Федерер сыграет с 23-м сеяным итальянцем Лоренцо Сонего.
Теннис,Роджер Федерер,
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