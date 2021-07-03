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Чемпионат Европы по футболу 2020

Аслан Карацев и Елена Веснина снялись с Уимблдона

Чемпионат.comиещё 2
6 часов назад
Российские теннисисты Аслан Карацев и Елена Веснина снялись с Уимблдона в смешанном парном разряде — миксте. О причинах такого решения пока не сообщается.
Карацев и Веснина снялись с Уимблдона
Фото: EPAEPA
В первом круге россияне должны были встретиться с парой Кеннет Скупски (Великобритания) / Джессика Пегула (США).
Место наших теннисистов в первом круге займут британцы Артур Фери и Тара Мур.
Напомним, что Карацев и Веснина дошли до финала «Ролан Гаррос», где уступили представительнице США Дезире Кравчик и её партнёру Джо Солсбери из Великобритании в трёх сетах: 6:2, 4:6, [5:10].
Соревнования в миксте на Уимблдоне в этом году стартовали 2 июля. Финальный матч запланирован на 11 июля. Действующими победителями турнира являются Чань Латиша (Тайвань) / Иван Додиг (Хорватия).
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