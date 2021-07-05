Рублев вылетел с Уимблдона

Фото: EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 4:6, 6:0, 6:3 в пользу 29-летнего Фучовича. Рублев был посеян на турнире под пятым номером. В четвертьфинале венгр сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Рублев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и является обладателем восьми титулов ATP. На турнирах Большого шлема он четырежды доходил до четвертьфинала.

Фучович располагается на 48-й строчке мирового рейтинга и является победителем одного турнира АТР. На турнирах Большого шлема он трижды доходил до четвертого раунда.