Рублев вылетел с Уимблдона

Фото: EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGAEPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 4:6, 6:0, 6:3 в пользу 29-летнего Фучовича. Рублев был посеян на турнире под пятым номером. В четвертьфинале венгр сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
Рублев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и является обладателем восьми титулов ATP. На турнирах Большого шлема он четырежды доходил до четвертьфинала.
Фучович располагается на 48-й строчке мирового рейтинга и является победителем одного турнира АТР. На турнирах Большого шлема он трижды доходил до четвертого раунда.
Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более 40 млн. В 2019 году победителем стал Джокович. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии коронавируса.