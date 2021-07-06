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Чемпионат Европы по футболу 2020

Медведев сенсационно проиграл Хуркачу и не сумел выйти в четвертьфинал Уимблдона

Чемпионат.com
7 часов назад
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев уступил в четвёртом раунде Уимблдона представителю Польши Хуберту Хуркачу со счётом 6:2, 6:7 (2:6), 6:3, 3:6, 3:6.
Медведев проиграл Хуркачу и вылетел с Уимблдона
Фото: ReutersReuters
Продолжительность игры составила 3 часа 7 минут. На счету Даниила Медведева 13 подач навылет, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Хуркач сделал 10 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4.
Напомним, что встреча началась ещё вчера, однако из-за дождливой погоды матч был прерван в четвёртом сете при счёте 4:3 по геймам в пользу Хуркача и 2:1 по сетам в пользу Медведева.
Сегодня Даниил позволил сопернику сделать три брейка и одержать волевую победу. Для поляка это лучший результат в карьере на турнирах «Большого шлема».
Теннис,Хуберт Хуркач,Даниил Медведев,
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