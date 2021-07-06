Медведев проиграл Хуркачу и вылетел с Уимблдона

Фото: Reuters Reuters

Продолжительность игры составила 3 часа 7 минут. На счету Даниила Медведева 13 подач навылет, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Хуркач сделал 10 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4.

Напомним, что встреча началась ещё вчера, однако из-за дождливой погоды матч был прерван в четвёртом сете при счёте 4:3 по геймам в пользу Хуркача и 2:1 по сетам в пользу Медведева.