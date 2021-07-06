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Чемпионат Европы по футболу 2020

Теннисистка Касаткина может пропустить Олимпиаду в Токио

ТАССиещё 2
5 часов назад
Российская теннисистка Дарья Касаткина может пропустить Олимпийские игры в Токио по состоянию здоровья. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Касаткина может пропустить Олимпиаду в Токио
Фото: ТАССТАСС
Касаткина занимает 35-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ранее Тарпищев сообщил ТАСС, что в Токио помимо Касаткиной в одиночном разряде выступят Анастасия Павлюченкова (19-й номер мирового рейтинга), Вероника Кудерметова (32) и Екатерина Александрова (36).
"Касаткина может пропустить Олимпиаду по состоянию здоровья. Официально еще нет, но предпосылки к этому есть", - сказал Тарпищев.
Тарпищев также пояснил, что в случае снятия Касаткиной в Олимпиаде будет участвовать следующая по рейтингу российская теннисистка. Ей на данный момент является Светлана Кузнецова, занимающая 40-е место мирового рейтинга.
В олимпийском турнире в одиночном разряде примут участие по 64 игрока у женщин и мужчин. По 56 теннисистов отберутся на основании рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов и WTA, еще по восемь приглашений выдаст Международная федерация тенниса.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
Теннис,Вероника Кудерметова,Дарья Касаткина,Екатерина Александрова,Анастасия Павлюченкова,Светлана Кузнецова,ИТАР-ТАСС,
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