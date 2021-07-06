Касаткина может пропустить Олимпиаду в Токио

"Касаткина может пропустить Олимпиаду по состоянию здоровья. Официально еще нет, но предпосылки к этому есть", - сказал Тарпищев.
Тарпищев также пояснил, что в случае снятия Касаткиной в Олимпиаде будет участвовать следующая по рейтингу российская теннисистка. Ей на данный момент является Светлана Кузнецова, занимающая 40-е место мирового рейтинга.
В олимпийском турнире в одиночном разряде примут участие по 64 игрока у женщин и мужчин. По 56 теннисистов отберутся на основании рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов и WTA, еще по восемь приглашений выдаст Международная федерация тенниса.