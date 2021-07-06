Касаткина может пропустить Олимпиаду в Токио

В олимпийском турнире в одиночном разряде примут участие по 64 игрока у женщин и мужчин. По 56 теннисистов отберутся на основании рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов и WTA, еще по восемь приглашений выдаст Международная федерация тенниса.