Ник Кирьос отказался выступать на играх в Токио

Австралийский теннисист Ник Кирьос отказался выступать на Олимпийских играх в Токио.
"Привет, друзья! Я хотел бы вам сообщить, что принял решение сняться с Олимпийских игр. Это решение далось мне нелегко. Представлять Австралию на Играх было моей мечтой, и я понимаю, что мне, может быть, больше никогда не представится такая возможность", – написал Кирьос в Twitter.
"Но я также знаю себя. Мысль о том, чтобы играть перед пустыми трибунами, не укладывается в голове. Я также не хотел бы лишать возможности здорового австралийского спортсмена представить нашу страну. Мне же нужно время, чтобы привести свое тело в порядок. Удачи всем австралийцам на соревнованиях, и мы увидимся снова на кортах очень скоро", – добавил 26-летний спортсмен.
Кирьос ранее снялся с Уимблдонского турнира во время матча третьего круга против канадца Феликса Оже-Альяссима.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.