Берреттини обыграл Хуркача и вышел в финал Уимблдона

Итальянский теннисист Маттео Берреттини одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем в полуфинале третьего в сезоне теннисного турнира Большого шлема — Уимблдона.Встреча продолжалась 2 часа 38 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:0, 6:7 (3:7), 6:4 в пользу девятой ракетки мира.Таким образом, Берреттини впервые в карьере вышел в финал Уимблдона, где сыграет либо с пятикратным чемпионом турнира сербом Новаком Джоковичем, либо с Денисом Шаповаловым из Канады.Ранее сообщалось, что Эшли Барти и Каролина Плишкова сыграют в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.