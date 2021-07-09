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Чемпионат Европы по футболу 2020

Берреттини обыграл Хуркача и вышел в финал Уимблдона

RT на русском
1 час назад
Итальянский теннисист Маттео Берреттини одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем в полуфинале третьего в сезоне теннисного турнира Большого шлема — Уимблдона.
Берреттини обыграл Хуркача и вышел в финал Уимблдона
Фото: ReutersReuters
Встреча продолжалась 2 часа 38 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:0, 6:7 (3:7), 6:4 в пользу девятой ракетки мира.
Таким образом, Берреттини впервые в карьере вышел в финал Уимблдона, где сыграет либо с пятикратным чемпионом турнира сербом Новаком Джоковичем, либо с Денисом Шаповаловым из Канады.
Ранее сообщалось, что Эшли Барти и Каролина Плишкова сыграют в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Теннис,Эшли Барти,Каролина Плишкова,Денис Шаповалов,
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