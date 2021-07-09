Берреттини обыграл Хуркача и вышел в финал Уимблдона

Итальянский теннисист Маттео Берреттини одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем в полуфинале третьего в сезоне теннисного турнира Большого шлема — Уимблдона.

Встреча продолжалась 2 часа 38 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:0, 6:7 (3:7), 6:4 в пользу девятой ракетки мира.