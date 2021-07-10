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Чемпионат Европы по футболу 2020

Первая ракетка мира Эшли Барти впервые в карьере выиграла Уимблдон

Чемпионат.comиещё 3
1 час назад
Первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии впервые в карьере выиграла Уимблдонский турнир. В финальном матче Барти нанесла поражение восьмой сеяной чешке Каролине Плишковой со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.
Эшли Барти впервые в карьере выиграла Уимблдон
Фото: EPAEPA
Барти семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. Плишкова подала шесть эйсов, пять раз ошиблась на подаче и взяла четыре подачи соперницы.
Для Барти титул стал 12-м в карьере, четвёртым в сезоне-2021 и второй победой на турнирах «Большого шлема» после «Ролан Гаррос» — 2019. Ранее лучшим результатом Барти на травяном мэйджоре был выход в четвёртый круг в 2019 году.
За победу Барти получит 2000 рейтинговых очков и £ 1,7 млн призовых.
Теннис,Эшли Барти,Ролан Гаррос,
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