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Чемпионат Европы по футболу 2020

Веснина заменит Касаткину в одиночном разряде на ОИ в Токио

RT на русском
1 час назад
Международная федерация тенниса (ITF) представила заявку сборной России по теннису на летние Олимпийские игры в Токио.
Веснина заменит Касаткину в одиночном разряде на Играх
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В обновлённом 15 июля заявочном листе российской национальной команды произошёл ряд изменений. После снятия Дарьи Касаткиной с Игр её место в одиночной сетке турнир займёт Елена Веснина, которая прежде была заявлена только на парный разряд. При этом в паре с Весниной сыграет Вероника Кудерметова, а не Вера Звонарёва, как планировалось ранее, и таким образом Анастасия Павлюченкова не будет выступать в парном турнире.
В итоге полная заявка сборной России выглядит следующим образом:
— женский одиночный разряд: Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Елена Веснина;
— мужской парный разряд: Карацев/Медведев, Хачанов/Рублёв; — женский парный разряд: Кудерметова/Веснина.
Летние Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.
Теннис,Вероника Кудерметова,Вера Звонарева,Аслан Карацев,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Дарья Касаткина,Елена Веснина,Екатерина Александрова,Андрей Рублев,Анастасия Павлюченкова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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