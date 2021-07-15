Веснина заменит Касаткину в одиночном разряде на Играх

Международная федерация тенниса (ITF) представила заявку сборной России по теннису на летние Олимпийские игры в Токио.В обновлённом 15 июля заявочном листе российской национальной команды произошёл ряд изменений. После снятия Дарьи Касаткиной с Игр её место в одиночной сетке турнир займёт Елена Веснина, которая прежде была заявлена только на парный разряд. При этом в паре с Весниной сыграет Вероника Кудерметова, а не Вера Звонарёва, как планировалось ранее, и таким образом Анастасия Павлюченкова не будет выступать в парном турнире.В итоге полная заявка сборной России выглядит следующим образом:— мужской одиночный разряд: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов;— женский одиночный разряд: Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Елена Веснина;— мужской парный разряд: Карацев/Медведев, Хачанов/Рублёв; — женский парный разряд: Кудерметова/Веснина.Летние Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.