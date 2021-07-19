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Тренер олимпийской сборной России сдал «подозрительный» тест на коронавирус

News.ru
19 минут назад
Тренер сборной России по теннису Игорь Куницын сдал «подозрительный» тест на коронавирус в Токио. Эту информацию глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил ТАСС.
Тренер олимпийской сборной России сдал «подозрительный» тест на COVID
Фото: ТАССТАСС
По словам Тарпищева, Игорю Куницыну пришлось делать повторный тест по прилёте в Токио на Олимпийские игры, так как первый тест вызвал подозрения. Пока Куницын сдавал повторный тест, остальные члены команды его ждали.
И хотя второе тестирование заняло время, у нас не было никакого напряга, что сидим, потеем. Время ожидания прошло довольно быстро, — сказал Тарпищев.
Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса, Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что организационный комитет Олимпийских игр в Токио сообщил о первом положительном тесте на коронавирус у одного из иностранных атлетов.
Теннис,Игорь Куницын,Шамиль Тарпищев,СБОРНАЯ РОССИИ,ИТАР-ТАСС,
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