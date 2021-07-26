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Олимпиада-2020

Косецкая победила в первом матче олимпийского турнира по бадминтону

ТАССиещё 1
1 час назад

Россиянка Евгения Косецкая победила Ивонн Ли из Германии в первом матче группового этапа олимпийского турнира по бадминтону.

Косецкая победила в первом матче олимпийского турнира по бадминтону
Фото: © Станислав Красильников/ТАСС© Станислав Красильников/ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2-0 (22:20, 21:15) в пользу россиянки.

Косецкая и Ивонн Ли выступают в группе E с бронзовым призером Олимпийских игр, третьим номером мирового рейтинга Нозоми Окухарой из Японии. Косецкая проведет матч против Окухары 28 июля.

Бадминтонистки разбиты на 14 групп от трех до четырех человек в каждой. Групповой этап проходит в формате кругового турнира, в плей-офф выйдут победители групп.

Косецкой 26 лет, она является серебряным призером чемпионата Европы (2018), а также серебряным (2015) и бронзовым призером (2019) чемпионата Европы в парах.

Финал одиночного турнира у женщин состоится 1 августа. Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Теннис,Евгения Косецкая,
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