Олимпиада, Теннис, как издевались над россиянками, заставляли играть по ночам, а они заняли весь пьедестал почёта

Наших девушек замучили на Олимпиаде ночными матчами. Но они всё равно заняли весь пьедестал, а Динара Сафина обыграла двух китаянок.

На олимпийском теннисном турнире в Пекине над россиянками издевались как могли. Наши девушки не знали ни сна, ни отдыха, но всё равно всех победили. Расскажем, как это было.

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2008 год для российского женского тенниса начался триумфально. Мария Шарапова выиграла свой третий титул на турнирах «Большого шлема» — после Уимблдона-2004 и US Open – 2006 она добавила в свою коллекцию ещё и трофей на Australian Open. Естественно, она считалась одной из главных претенденток на золото Олимпиады в Пекине, но из-за травмы плеча Мария не смогла поехать в Пекин. Её заменила Вера Звонарёва, изначально заявленная только на парный разряд вместе с Еленой Весниной. Конкуренция среди наших теннисисток в тот момент была столь высокой, что запасная Звонарёва в итоге была посеяна на олимпийском турнире под высоким 9-м номером.

Выше Веры были посеяны Светлана Кузнецова (3), Елена Дементьева (5) и Динара Сафина (6). Последняя незадолго до Олимпиады смогла добраться до финала «Ролан Гаррос». Кузнецова к тому моменту уже побывала чемпионкой US Open – 2004, Дементьева была финалисткой двух «Шлемов». Так что каждая из россиянок претендовала как минимум на пьедестал. Конкуренцию нашим девушкам должны были составить сербки Ана Иванович и Елена Янкович, сёстры Уильямс из США, а также одна из главных надежд китайских болельщиков – Ли На.

Важно отметить, что Олимпиада в Китае проходила в условиях практически 100-процентной влажности, неимоверной жары и пекинского смога. К тому же матчи периодически прерывались и откладывались из-за ливней. Но самым большим испытанием для российских теннисисток стало нелепое расписание поединков. Организаторы просто издевались над нашими девушками, будто специально стараясь их измотать постоянным ожиданием и матчами посреди ночи. Особенно несладко пришлось Динаре Сафиной, которая играла в двух разрядах – одиночке и паре. «Я приезжала в деревню, ужинала прямо в постели, засыпала как убитая – так и восстанавливалась. Мы играли словно лунатики по ночам. Это не по правилам! Конечно, просили перенести матчи, даже требовали, но Добро пожаловать в Китай!» — рассказывала потом Динара.

Многократная чемпионка турниров «Большого шлема» Лариса Савченко в Пекине была одним из тренеров нашей сборной. По её словам, подобной организации соревнований она даже не припомнит: «Не помню, чтобы так жёстко где-то ещё поступали с нашими игроками. Заканчивали матчи очень поздно. Мы три дня подряд, приезжая в Олимпийскую деревню, когда выходили из автобуса, видели, как машины уже поливают тротуар. В этот момент уже светало. Мы заходили в комнату, а через пару часов нужно было опять собираться на стадион. Динара заканчивала играть в полчетвёртого ночи, а её ставят на следующий день первым запуском против китаянки. Мы возмущаемся, но нам говорят, что нарушений нет: можете писать протест, но ничего не исправишь».

В итоге лидер рейтинга Иванович из-за травмы так и не сыграла на Олимпиаде, а её соотечественницу Янкович в четвертьфинале остановила Динара Сафина. В одной половине с Сафиной была Светлана Кузнецова, но она проиграла в первом же круге китаянке Ли На. И та, поддерживаемая трибунами, заставила зачехлить ракетку в четвертьфинале Винус Уильямс и вышла на Сафину.

Замученная безумным расписанием и бессонными ночами Динара, тем не менее, в полуфинале сломила сопротивление китаянки, вызвав шок у местных болельщиков. Тем более что это уже была вторая победа Сафиной на олимпийском турнире над местной теннисисткой – в третьем круге она обыграла ещё и Чжэн Цзе.

В верхней половине сетки Елена Дементьева, которая сосредоточилась только на одиночке, размеренно прошла трёх первых соперниц – Катерину Бондаренко, Софию Арвидссон и Каролину Возняцки, а в четвертьфинале остановила саму Серену Уильямс (4). В российском полуфинале Дементьева оказалась сильнее Веры Звонарёвой. Так Дементьева и Сафина оформили исторический российский финал на Олимпиаде. Поединок за золото стал настоящим спектаклем. Девушки взяли по сету. Всё решалось в третьей партии, на которую больше сил осталось у Елены. Именно она и стала олимпийской чемпионкой, а Динара получила серебряную медаль.