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Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Цинциннати

Чемпионат.com
1 час назад

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» 35-летний испанец Рафаэль Надаль снялся с турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) из-за травмы левой стопы. Соревнования пройдут на следующей неделе – с 15 по 22 августа. Ранее Надаль по той же причине отказался от участия в «Мастерсе», который проходит на этой неделе в Торонто.

Надаль снялся с «Мастерса» в Цинциннати
Фото: ReutersReuters

Также стало известно, что в США не сыграет канадец Милош Раонич, который в прошлом году дошёл там до финала.

Отметим, что раннее о неучастии в турнире серии «Мастерс» в Цинциннати заявили действующий победитель турнира первая ракетка мира серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.

От участия в женской части домашнего турнира отказались американки Серена и Винус Уильямс, а также Софья Кенин.

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