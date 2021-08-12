Хачанов уступил Циципасу на «Мастерсе» в Торонто

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Торонто. В матче третьего круга соревнований Хачанов уступил третьей ракетке турнира представителю Греции Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

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Хачанов пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не использовал две возможности взять подачу соперника. Циципас подал пять эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов.