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Олимпиада-2020

Хачанов уступил Циципасу на «Мастерсе» в Торонто. Теперь грек встретится с Руудом

Чемпионат.comиещё 4
1 час назад

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Торонто. В матче третьего круга соревнований Хачанов уступил третьей ракетке турнира представителю Греции Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

Хачанов уступил Циципасу на «Мастерсе» в Торонто
Фото: ТАССТАСС

Хачанов пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не использовал две возможности взять подачу соперника. Циципас подал пять эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Циципас сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который в третьем круге нанёс поражение сербу Душану Лайовичу со счётом 6:4, 6:3. Пока Хачанов играл на Олимпиаде и завоевал серебро Игр, Рууд стал победителем турнира категории АТР-250 в Кицбюэле.

Теннис,Карен Хачанов,
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