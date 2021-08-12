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Олимпиада-2020

Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Монреале и сыграет с Соболенко

Чемпионат.comиещё 1
1 час назад

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Монреале (Канада). В матче третьего круга соревнований восьмая сеяная Азаренко нанесла поражение 11-й ракетке турнира представительнице Греции Марии Саккари со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 36 минут.

Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Монреале
Фото: ТАССТАСС

Азаренко четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. Саккари подала восемь эйсов, восемь раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира в Монреале Азаренко сыграет с первой ракеткой соревнований соотечественницей Ариной Соболенко.

Призовой фонд турнира в Монреале составляет $ 1 835 490. В 2019 году соревнования выиграла канадка Бьянка Андрееску. В 2020 году турнир был отменён.

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