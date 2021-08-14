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Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Торонто

ТАССиещё 1
27 минут назад

Россиянин Даниил Медведев обыграл поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в канадском Торонто.

Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира серии "Мастерс"
Фото: © EPA-EFE/WARREN TODA© EPA-EFE/WARREN TODA

Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5) в пользу 25-летнего Медведева, посеянного на турнире под первым номером. В полуфинале россиянин сыграет с победителем матча между американцем Джоном Изнером и французом Гаэлем Монфисом.

Медведев занимает второе место в мировом рейтинге и является обладателем 11 титулов под эгидой АТР. На турнирах Большого шлема россиянин дважды доходил до финала - на Открытых чемпионатах США (2019) и Австралии (2021). Хуркач находится на 13-й строчке рейтинга ATP и является обладателем трех титулов под эгидой организации. В 2021 году поляк дошел до полуфинала Уимблдона, по ходу турнира обыграв Медведева со счетом 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 6:3, 6:3.

Турнир в Торонто относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $3,5 млн. Среди россиян "Мастерс" в Торонто выигрывали Марат Сафин (2000) и Андрей Чесноков (1991). Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 15 августа.

Теннис,Хуберт Хуркач,Джон Изнер,Гаэль Монфис,Даниил Медведев,Марат Сафин,Андрей Чесноков,
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