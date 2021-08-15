Федерер пропустит US Open и остаток сезона-2021

«Мне нужна операция на колене. Я посоветовался с врачами и принял их предложение. После этого мне придётся пропустить много месяцев, но я понимаю, что это правильный шаг. Надеюсь, я ещё вернусь», — сказал Федерер, обращаясь к болельщикам на своей странице в «Инстаграме».