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Даниил Медведев одержал уверенную победу на старте «Мастерса» в Цинциннати

Чемпионат.comиещё 5
58 минут назад

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), который является последним крупным турниром перед US Open.

Медведев победил Макдональда на турнире в Цинциннати
Фото: EPAEPA

В матче второго круга Медведев (1) в двух сетах обыграл представителя США Маккензи Макдональда со счётом 6:2, 6:2. Встреча продлилась ровно за 1 час. Медведев 10 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Макдональда — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

За выход в четвертьфинал турнира Медведев сразится с болгарским теннисистом Григором Димитровым.

Напомним, в понедельник, 16 августа, Медведев взял титул на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада), где в финале обыграл американца Райлли Опелку. Это его 12-й титул в карьере и третий в сезоне-2021. Ранее Даниил побеждал на соревнованиях на Мальорке и в Марселе.

Теннис,Даниил Медведев,Григор Димитров,
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