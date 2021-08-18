Тим пропустит US Open из-за травмы

«Я бы хотел рассказать вам новости по поводу моей травмы и дать вам знать, что, к сожалению, я снимаюсь с US Open и пропущу остаток сезона-2021. Я очень расстроен, что не смогу защитить свой титул в Нью-Йорке, но я не восстановился после травмы запястья, которую получил в июне на Mallorca Open.