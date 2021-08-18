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Олимпиада-2020

Тим пропустит US Open из-за травмы

Спорт-Экспресс
2 часа назад

Австрийский теннисист Доминик Тим сообщил, что не сыграет на Открытом чемпионате США в 2021 году из-за травмы.

Тим пропустит US Open из-за травмы
Фото: Getty ImagesGetty Images

«Я бы хотел рассказать вам новости по поводу моей травмы и дать вам знать, что, к сожалению, я снимаюсь с US Open и пропущу остаток сезона-2021. Я очень расстроен, что не смогу защитить свой титул в Нью-Йорке, но я не восстановился после травмы запястья, которую получил в июне на Mallorca Open.

Это трудное решение, но я знаю, что это то, что я должен сделать. Впереди у меня долгая карьера и важно не рисковать с возвращением, что, я надеюсь, вы понимаете.

Я хочу поблагодарить всех вас за поддержку, которую вы мне дали. Она действительно значит для меня очень много, она дает мне много сил и помогает сохранять позитивный настрой в этот трудный период», — написал Тим в Facebook.

Открытый чемпионат США пройдет с 30 августа по 12 сентября. Австриец является действующим победителем турнира.

Теннис,Доминик Тим,
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