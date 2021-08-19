Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Рублев обыграл Чилича в турнире серии «Мастерс»

Спорт день за днемиещё 4
23 часа назад

<p> 23-летний российский теннисист, олимпийский чемпион 2020 года Андрей Рублев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс», который проходит в американском Цинциннати. В матче второго круга спортсмен обыграл хорвата Марина Чилича со счетом 5:7, 6:3 и 6:1. </p> <p> </p> <p> Следующий соперник Рублева определится в матче француза Гаэля Монфиса и австралийца Алекса де Минуара. </p> <p> Российский теннисист сейчас находится на седьмом месте в рейтинге АТР. В этом году Рублев занял первое место на Олимпиаде в Токио в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. </p> <p> Призовой фонд турнира категории «Мастерс» составляет 4,8 миллионов долларов. В 2019 году победу в соревнованиях одержал российский теннисист, вторая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев. Турнир стартовал 15 августа. Завершатся соревнования 22 августа. &nbsp; </p> <br>

Рублев обыграл Чилича в турнире серии «Мастерс»
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем
Теннис,Гаэль Монфис,Даниил Медведев,Андрей Рублев,Анастасия Павлюченкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители