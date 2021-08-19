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Андрей Рублёв обвинил Гаэля Монфиса в симуляции по ходу их поединка в Цинциннати

Чемпионат.com
1 час назад

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поругался с французом Гаэлем Монфисом по ходу их поединка в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

Рублёв обвинил Монфиса в симуляции по ходу поединка
Фото: ReutersReuters

Монфис при счёте 1:0 во втором сете почувствовал себя плохо и попросил судью вызвать физиотерапевта до перехода на другую сторону корта. Рефери не удовлетворил просьбу француза и попросил его дождаться перехода. После чего Гаэль выиграл у Рублёва и второй сет.

«Он плохо себя чувствует? Да вы посмотрите, как он бегает! Он делает это последние семь лет, когда игра идёт не в его пользу», — прокомментировал происходящее Рублёв, что попало в трансляцию.

После медицинского тайм-аута Монфис попросил прощения у россиянина, тот его принял и пожал руку сопернику.

Теннис,Гаэль Монфис,Андрей Рублев,
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