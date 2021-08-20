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Олимпиада-2020

Рублев вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Цинциннати

ТАССиещё 2
1 час назад

Россиянин Андрей Рублев обыграл француза Бенуа Пэра в четвертьфинальном матче турнира серии "Мастерс" в американском Цинциннати.

Андрей Рублев вышел в полуфинал «Мастерса»
Фото: EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGAEPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:3 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под четвертым номером. В полуфинале Рублев встретится с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым (1) и испанцем Пабло Карреньо-Бустой (7).

Рублев идет на седьмой строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету восемь титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в смешанном разряде в паре с Анастасией Павлюченковой.

Перу 32 года, он располагается на 50-й строчке мирового рейтинга. В активе французского теннисиста три титула под эгидой ATP. На турнирах серии Большого шлема доходил не дальше третьего круга.

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $4,8 млн. В 2019 году победителем стал россиянин Даниил Медведев, в 2020-м - серб Новак Джокович. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 22 августа.

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