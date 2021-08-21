Рублев впервые обыграл Медведева

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев обыграл Даниила Медведева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати – 2:6, 6:3, 6:3. До сегодняшнего матча Рублев не взял ни сета в пяти предыдущих профессиональных встречах с Медведевым.

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Россиянин второй раз в сезоне и карьере вышел в финал «Мастерса». Первый был в Монте-Карло, где он проиграл решающий матч Стефаносу Циципасу.

В целом Рублев вышел в 13-й финал ATP в карьере и четвертый в сезоне. На его счету восемь титулов.