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Рублев впервые обыграл Медведева и второй раз в сезоне и карьере вышел в финал «Мастерса»

Sports.ru
1 час назад

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев обыграл Даниила Медведева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати – 2:6, 6:3, 6:3. До сегодняшнего матча Рублев не взял ни сета в пяти предыдущих профессиональных встречах с Медведевым.

Рублев впервые обыграл Медведева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россиянин второй раз в сезоне и карьере вышел в финал «Мастерса». Первый был в Монте-Карло, где он проиграл решающий матч Стефаносу Циципасу.

В целом Рублев вышел в 13-й финал ATP в карьере и четвертый в сезоне. На его счету восемь титулов.

За победу в Цинциннати он поборется с Циципасом (4:4 в личных встречах на профессиональном уровне) или Александром Зверевым (0:4).

Теннис,Даниил Медведев,Андрей Рублев,Александр Зверев,
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