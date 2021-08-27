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Олимпиада-2020

Россиянин Донской вышел в основную сетку US open

ТАССиещё 3
35 минут назад

Российский теннисист Евгений Донской обыграл американца Зейна Хана в финале квалификации Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке.

Россиянин Донской вышел в основную сетку US open
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 7:6 (7:4) в пользу 31-летнего россиянина. Соперник Донского в первом раунде основного турнира определится позднее.

Донской занимает 152-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на его счету нет титулов под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема он не проходил дальше третьего раунда.

Хану 19 лет, он располагается на 455-й строчке мирового рейтинга, он ни разу не побеждал на турнирах под эгидой ATP. Нынешний розыгрыш Открытого чемпионата США для него является дебютным турниром Большого шлема.

Основной турнир US Open начнется 30 августа и завершится 12 сентября.

Теннис,Евгений Донской,
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