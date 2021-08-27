Россиянин Донской вышел в основную сетку US open

Российский теннисист Евгений Донской обыграл американца Зейна Хана в финале квалификации Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 7:6 (7:4) в пользу 31-летнего россиянина. Соперник Донского в первом раунде основного турнира определится позднее.

Донской занимает 152-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на его счету нет титулов под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема он не проходил дальше третьего раунда.

Хану 19 лет, он располагается на 455-й строчке мирового рейтинга, он ни разу не побеждал на турнирах под эгидой ATP. Нынешний розыгрыш Открытого чемпионата США для него является дебютным турниром Большого шлема.