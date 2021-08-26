Экс-девушка Зверева вновь обвинила его в насилии

"Он начал меня бить. Но в этот раз я поняла, что не могу быть мешком для битья. Я просто пыталась обороняться. Я и так голая. Я женщина, у меня не очень много сил. И после душа он даже не дал мне одеться. Он начал говорить мне: "Надеюсь, ты умрешь. Ты должна была вчера умереть, но не в моем номере", - цитирует Шарыпову slate.com.