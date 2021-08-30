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Олимпиада-2020

US Open стартует в Нью-Йорке в понедельник

ТАССиещё 1
1 час назад

Заключительный турнир серии Большого шлема в сезоне, US Open, стартует в Нью-Йорке в понедельник. Главная интрига нынешнего розыгрыша заключается в том, сможет ли Новак Джокович собрать полный Большой шлем. Три из четырех турниров - Australian Open и Roland Garros, а также Уимблдон - серб уже выиграл.

US Open стартует в Нью-Йорке в понедельник
Фото: © EPA-EFE/JUSTIN LANE© EPA-EFE/JUSTIN LANE

Как признавался ТАСС российский теннисист Евгений Кафельников, вероятность того, что Джокович сумеет выиграть и US Open, очень высока. "Думаю, вероятность того, что Новак сумеет собрать Большой шлем, высока - уже процентов 75, - сказал Кафельников. - После побед на Roland Garros и в Австралии была видна его мобилизация на Уимблдоне, и представляю, что будет в США. Он уже внес свое имя в историю тенниса, а так [победив во всех турнирах Большого шлема] будет запредельное достижение".

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В этом сезоне Джокович мог собрать и так называемый Золотой шлем, выиграв олимпийское золото, но в Токио Джокович провалился, проиграв в полуфинале будущему чемпиону немцу Александру Звереву.

У мужчин Большой шлем в течение сезона собирали лишь двое: американец Дональд Бадж в 1938 году и австралиец Род Лейвер (1962 и 1969). Среди женщин это достижение покорялось американке Морин Коннолли (1953), австралийке Маргарет Корт (1970) и немке Штеффи Граф (1988). Граф также победила в том году на Олимпиаде в Сеуле, став обладательницей Золотого шлема.

Шансы Медведева и Рублева

Основные надежды российских болельщиков связаны с мужской частью турнира - Даниил Медведев и Андрей Рублев посеяны под вторым и пятым номерами соответственно. И способны удивить. Рублев перед US Open дошел до финала турнира в Цинциннати, где уступил Звереву. При этом в полуфинале он обыграл Медведева.

Хотя Рублев, говоря с ТАСС, признался, что прогнозов на US Open не строит и формой своей он не очень доволен.

"Я уже понял, что в моем случае уже никогда не скажешь "я молодец". Это надо сделать максимум, что очень сложно. Не хочу об этом думать, буду просто выкладываться по полной, делать максимум, а как сложится, так сложится", - сказал Рублев в интервью ТАСС. Первым соперником россиянина станет хорват Иво Карлович, пробившийся через квалификацию.

Медведев сыграет с французом Ришаром Гаске. Аслан Карацев (21) встретится с Хауме Муньяром из Испании, Карен Хачанов (25) сыграет с Ллойдом Харрисом из ЮАР.

В женской сетке турнира Вера Звонарева в первом же круге сыграет с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти. Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова (14) начнет выступление на турнире в Нью-Йорке матчем с Алисон Риске из США. Дарья Касаткина (25) в первом круге сыграет против Цветаны Пиронковой из Болгарии, Вероника Кудерметова (29) - с Сораной Кырстя из Румынии, Екатерина Александрова (32) - с итальянкой Сарой Эррани, Анастасия Потапова - с американкой Джессикой Пегулой (23).

US Open завершится 12 сентября.

История турнира

US Open проводится с 1881 года, первый турнир прошел на травяных кортах в городе Ньюпорт (штат Род-Айленд). Через три года соревнования были перенесены в Нью-Йорк и с тех пор неизменно проходят в этом городе. В 1978 году турнир обосновался на кортах парка "Флашинг мидоуз", который впоследствии был назван именем известной теннисистки Билли Джин Кинг.

С 1968 года турнир носит открытый статус. С тех пор чаще других в мужском одиночном разряде побеждали швейцарец Роджер Федерер и американцы Джимми Коннорс и Пит Сампрас. Каждый из них выигрывал турнир по пять раз. В 2000 году чемпионом стал россиянин Марат Сафин, победивший в финале Сампраса.

Среди женщин по шесть побед у Серены Уильямс и еще одной американской теннисистки Крис Эверт. Из россиянок US Open выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).

Теннис,Морин Коннолли,Билли Джин,Джимми Коннорс,Маргарет Корт,Род Лейвер,Эшли Барти,Вероника Кудерметова,Пит Сампрас,Вера Звонарева,Крис Эверт,Аслан Карацев,Анастасия Потапова,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Ришар Гаске,Сара Эррани,Дарья Касаткина,Екатерина Александрова,Марат Сафин,Андрей Рублев,Александр Зверев,Евгений Кафельников,Анастасия Павлюченкова,Серена Уильямс,Роджер Федерер,Новак Джокович,Светлана Кузнецова,Мария Шарапова,ИТАР-ТАСС,
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