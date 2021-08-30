Карацев потерял одну позицию в рейтинге ATP

Россиянин Аслан Карацев опустился на 25-ю строку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Об этом сообщается на сайте ATP.
Неделю назад Карацев занимал 24-е место в списке лучших теннисистов.
Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, занимает вторую позицию. На третьей строчке расположился Стефанос Циципас из Греции.
Ранее сообщалось, что россиянка Дарья Касаткина поднялась на одну позицию в обновлённой версии чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA).