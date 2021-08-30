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Россиянин Карацев потерял одну позицию в рейтинге ATP

RT на русском
2 часа назад

Россиянин Аслан Карацев опустился на 25-ю строку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Карацев потерял одну позицию в рейтинге ATP
Фото: ReutersReuters

Об этом сообщается на сайте ATP.

Неделю назад Карацев занимал 24-е место в списке лучших теннисистов.

Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, занимает вторую позицию. На третьей строчке расположился Стефанос Циципас из Греции.

Ранее сообщалось, что россиянка Дарья Касаткина поднялась на одну позицию в обновлённой версии чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA).

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