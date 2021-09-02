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Олимпиада-2020

Невероятный удар Даниила Медведева взорвал соцсети

Елена Прошина
47 минут назад

Пользователей соцсетей восхитил удар российского теннисиста Даниила Медведева в матче с немцем Домиником Кепфером, где он продемонстрировал чудеса реакции. Ролик, опубликованный на странице US Open в Instagram, меньше чем за сутки набрал 1,6 млн просмотров.

Невероятный удар Даниила Медведева взорвал соцсети
Фото: ReutersReuters

В матче второго круга US Open Медведев встретился на корте с немцем Домиником Кепфером. При счете 6:4, 4:1 в очередном розыгрыше россиянин решил, что соперник не отобьет его подачу и практически выключился из игры. Однако, увидев, что немец успевает к мячу, продемонстрировал чудеса реакции, вывернув руку назад и таким необычным способом отбив мяч, который перелетел через немецкого теннисиста и упал в корт.

«Даниил Медведев вынул кролика из шляпы», - говорится в подписи к видео.

Один из подписчиков в комментариях назвал Медведева самым крутым игроком. «Очень талантливый», - согласился другой.

«От поражения к победе», - написал в комментариях еще один пользователь.

«Почему игроки наполовину извиняются за такие неудачные броски», - удивился еще один подписчик.

Один из комментировавших назвал это «ударом года». А еще один пошутил, назвав российского теннисиста Трикведевым (Trickvedev), отметив, что у Медведева, по крайней мере, есть собственный стиль, что является редкостью в наше время.

Теннис,Доминик Кепфер,Даниил Медведев,
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