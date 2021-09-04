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Олимпиада-2020

Третья ракетка мира Циципас завершил выступление на US Open

ТАССиещё 3
1 час назад

Третий номер мирового рейтинга грек Стефанос Циципас проиграл представителю Испании Карлосу Алькарасу в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису.

Третья ракетка мира Циципас завершил выступление на US Open
Фото: © EPA-EFE/JUSTIN LANE© EPA-EFE/JUSTIN LANE

Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:2), 0:6, 7:6 (7:5) в пользу 18-летнего испанца. В четвертом круге он сыграет с занимающим 141-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) немцем Петером Гоёвчиком.

Циципасу 23 года, на его счету семь титулов АТР. На прошедшем Открытом чемпионате Франции он показал свой лучший результат на турнирах Большого шлема, дойдя до финала. Согласно сетке нынешнего турнира, Циципас в четвертьфинале мог сыграть с россиянином Андреем Рублевым (5-й номер посева), а в полуфинале - с Даниилом Медведевым (2).

Алькарас занимает 55-е место в мировом рейтинге. На счету испанского теннисиста один титул на турнирах ATP. Его лучшим достижением на турнирах Большого шлема ранее был выход в третий круг Открытого чемпионата Франции нынешнего сезона.

Открытый чемпионат США является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. В 2020 году победителем стал австриец Доминик Тим. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2000).

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