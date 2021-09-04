Третья ракетка мира Циципас завершил выступление на US Open

Третий номер мирового рейтинга грек Стефанос Циципас проиграл представителю Испании Карлосу Алькарасу в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису.

Фото: © EPA-EFE/JUSTIN LANE © EPA-EFE/JUSTIN LANE

Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:2), 0:6, 7:6 (7:5) в пользу 18-летнего испанца. В четвертом круге он сыграет с занимающим 141-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) немцем Петером Гоёвчиком.

Циципасу 23 года, на его счету семь титулов АТР. На прошедшем Открытом чемпионате Франции он показал свой лучший результат на турнирах Большого шлема, дойдя до финала. Согласно сетке нынешнего турнира, Циципас в четвертьфинале мог сыграть с россиянином Андреем Рублевым (5-й номер посева), а в полуфинале - с Даниилом Медведевым (2).

Алькарас занимает 55-е место в мировом рейтинге. На счету испанского теннисиста один титул на турнирах ATP. Его лучшим достижением на турнирах Большого шлема ранее был выход в третий круг Открытого чемпионата Франции нынешнего сезона.