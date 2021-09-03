Мугуруса вышла в 1/8 финала US Open

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга соревнований девятая сеяная Мугуруса нанесла поражение 18-й ракетке турнира Виктории Азаренко из Беларуси со счётом 6:4, 3:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут.

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Мугуруса семь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из 15 брейк-пойнтов. Азаренко подала четыре эйса, семь раз ошиблась на подаче и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов.