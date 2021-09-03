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Олимпиада-2020

Мугуруса вышла в 1/8 финала US Open, обыграв Азаренко

Чемпионат.com
1 час назад

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга соревнований девятая сеяная Мугуруса нанесла поражение 18-й ракетке турнира Виктории Азаренко из Беларуси со счётом 6:4, 3:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут.

Мугуруса вышла в 1/8 финала US Open
Фото: ReutersReuters

Мугуруса семь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из 15 брейк-пойнтов. Азаренко подала четыре эйса, семь раз ошиблась на подаче и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал US Open Мугуруса сыграет с восьмой сеяной чешкой Барборой Крейчиковой, которая в матче третьего круга нанесла поражение россиянке Камилле Рахимовой, выступавшей в основной сетке турнира в качестве лаки-лузера, со счётом 6:4, 6:2.

Теннис,Камилла Рахимова,Виктория Азаренко,
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