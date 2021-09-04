Осака заявила о намерении взять паузу в карьере

"Я чувствую, что нахожусь на том этапе, когда мне надо понять, что делать дальше. Честно говоря, я не знаю, когда сыграю свой следующий матч. Думаю, я собираюсь сделать перерыв на некоторое время", - заявила Осака, которая не смогла сдержать слез во время пресс-конференции.