Павлюченкова лишилась четвертьфинала US Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова уступила представительнице Чехии Каролине Плишковой в матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Турнир проходит в Нью-Йорке.

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Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу 29-летней Плишковой, занимающей четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В четвертьфинале чешская теннисистка сыграет с победительницей матча между Марией Саккари из Греции (18-я строчка мирового рейтинга) и представительницей Канады Бьянкой Андрееску (7).

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Павлюченковой 30 лет. Теннисистка располагается на 15-й строчке рейтинга WTA, на ее счету 12 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Roland Garros 2021 года. На Олимпиаде в Токио Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золотые медали в соревнованиях смешанных пар.

Плишкова - обладательница 16 титулов WTA. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в финал US Open (2016) и Уимблдона (2021).