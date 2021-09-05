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Олимпиада-2020

Медведев обыграл Эванса и вышел в четвертьфинал US Open

Чемпионат.comиещё 6
1 час назад

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга вторая ракетка мира Медведев обыграл 24-го сеяного британца Даниэля Эванса со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

Медведев обыграл Эванса и вышел в четвертьфинал US Open
Фото: SARAH STIER/GETTY IMAGESSARAH STIER/GETTY IMAGES

Медведев 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. Эванс не подал ни одного эйса, трижды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За выход в полуфинал US Open Медведев сыграет со 117-й ракеткой мира, 25-летним теннисистом из Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом, который начал соревнования с квалификации. Для Медведева это будет третий четвертьфинал Открытого чемпионата США в карьере, для его соперника — первый.

Теннис,Даниил Медведев,Даниэль Эванс,
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