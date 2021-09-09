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Определились все полуфиналистки US Open

ТАССиещё 2
1 час назад

Стали известны все участницы полуфинальной стадии Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Турнир проходит в Нью-Йорке.

Определились все полуфиналистки US Open
Фото: © EPA-EFE/PETER FOLEY© EPA-EFE/PETER FOLEY

В заключительном матче четвертьфинальной стадии представительница Греции Мария Саккари, занимающая 18-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), со счетом 6:4, 6:4 обыграла 29-летнюю чешку Каролину Плишкову (4-й номер рейтинга). В полуфинале Саккари встретится с 18-летней британкой Эммой Радукану (150), которая впервые принимает участие в турнире.

Саккари 26 лет, она впервые вышла в полуфинал US Open и повторила свой лучший результат на турнирах Большого шлема. В 2021 году она также дошла до 1/2 финала Roland Garros. Плишкова - обладательница 16 титулов WTA. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в финал US Open (2016) и Уимблдона (2021).

В другом полуфинале представительница Белоруссии Арина Соболенко (2) встретится с канадкой Лейлой Анни Фернандес (73).

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Победительницей прошлого турнира стала японка Наоми Осака, из россиянок соревнования выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).

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