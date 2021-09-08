19-летняя Фернандес стала полуфиналисткой US Open

Канадская теннисистка Лейла Фернандес стала самой молодой полуфиналисткой Открытого чемпионата США после россиянки Марии Шараповой.
В четвертьфинале US Open Фернандес обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5).
Таким образом, она стала самой молодой полуфиналисткой US Open после Марии Шараповой. Фернандес — 19 лет, а Шараповой в 2005 году было 18 лет.
В 1/2 финала US Open канадка встретится с белоруской Ариной Соболенко.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев в полуфинале US Open сыграет с 21-летним Феликсом Оже-Альяссимом.