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Фернандес стала самой молодой полуфиналисткой US Open после Шараповой

RT на русском
1 час назад

Канадская теннисистка Лейла Фернандес стала самой молодой полуфиналисткой Открытого чемпионата США после россиянки Марии Шараповой.

19-летняя Фернандес стала полуфиналисткой US Open
Фото: APAP

В четвертьфинале US Open Фернандес обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5).

Таким образом, она стала самой молодой полуфиналисткой US Open после Марии Шараповой. Фернандес — 19 лет, а Шараповой в 2005 году было 18 лет.

В 1/2 финала US Open канадка встретится с белоруской Ариной Соболенко.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев в полуфинале US Open сыграет с 21-летним Феликсом Оже-Альяссимом.

Теннис,Арина Соболенко,Даниил Медведев,Элина Свитолина,Мария Шарапова,
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