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Медведев сыграет с Джоковичем в финале US Open

ТАССиещё 20
1 час назад

Серб Новак Джокович обыграл немца Александра Зверева в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Медведев сыграет с Джоковичем в финале US Open
Фото: EPA-EFE/JASON SZENESEPA-EFE/JASON SZENES

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2 в пользу 34-летнего серба, занимающего первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В финале Джокович встретится с россиянином Даниилом Медведевым (второй номер мирового рейтинга).

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Джокович выиграл три предыдущих турнира Большого шлема в 2021 году, в финале Открытого чемпионата Австралии он обыграл Медведева со счетом 7:5, 6:2, 6:2. В случае победы на текущем US Open серб станет третьим в истории тенниса обладателем Большого шлема в мужском одиночном разряде. Ранее четыре самых престижных турнира за один сезон выигрывали американец Дон Бадж (1938) и австралиец Род Лейвер (1962, 1969).

В июле Джокович в третий раз подряд стал победителем Уимблдона и завоевал 20-й титул на турнирах Большого шлема, сравнявшись по этому показателю с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером. Девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), шесть раз - Уимблдон, трижды - US Open и два раза - Открытый чемпионат Франции (Roland Garros). Всего на его счету 85 побед на турнирах ATP. Также сербский теннисист является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Медведеву 25 лет, на счету российского спортсмена 12 титулов под эгидой ATP. Его высшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытых чемпионатов США (2019, 2021) и Австралии (2021), в прошлом году он дошел до полуфинала US Open, в финале турнира 2019 года россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Звереву 24 года, он располагается на четвертой позиции мирового рейтинга, на его счету 17 титулов под эгидой ATP. На US Open 2020 года он дошел до финала, это его лучший результат на турнирах Большого шлема. На Олимпийских играх в Токио стал обладателем золота в одиночном разряде.

Открытый чемпионат США является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. В 2020 году победителем стал австриец Доминик Тим. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2000).

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