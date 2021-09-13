Джокович обратился к Медведеву после поражения на US Open

Сербский теннисист Новак Джокович поздравил россиянина Даниила Медведева с победой на Открытом чемпионате США.
"Потрясающий матч, потрясающий турнир. Если есть тот, кто заслужил победу, — это ты. Прекрасная работа. Поздравляю твою замечательную команду, с которой мы отлично ладим. Желаю вам много новых турниров "Большого шлема". Уверен, ты ещё будешь стоять на этой сцене в будущем", - сказал Джокович после игры.
Встреча между первой и второй ракетками мира завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу россиянина. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляции матча. Для российского теннисиста это первая победа в финале турниров "Большого шлема". Прежде Медведев проиграл две решающие встречи. В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно сербу. Джокович упустил возможность собрать календарный "Большой шлем".
В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году. US Open стартовал в Нью-Йорке 30 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $57,5 млн. Ранее сообщалось, что Джокович расплакался во время финала.