Джокович обратился к Медведеву после поражения на US Open

"Потрясающий матч, потрясающий турнир. Если есть тот, кто заслужил победу, — это ты. Прекрасная работа. Поздравляю твою замечательную команду, с которой мы отлично ладим. Желаю вам много новых турниров "Большого шлема". Уверен, ты ещё будешь стоять на этой сцене в будущем", - сказал Джокович после игры.