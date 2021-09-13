Кафельников рассказал о расшатавшем игру Джоковича Медведеве

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал победу Даниила Медведева над сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США (US Open). Его слова приводит «Чемпионат.com».

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Кафельников счел успех соотечественника заслуженным. «Медведев превзошел Джоковича по всем параметрам. Это было заметно с самого первого и до последнего гейма. Даниил расшатал игру Новака: серб потерялся и не знал, что делать на корте», — отметил он.

Ранее Медведев обыграл Джоковича в финале US Open-2021. 25-летний россиянин одержал победу в трех сетах — 6:4, 6:4, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 17 минут.