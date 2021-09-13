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Кафельников рассказал о расшатавшем игру Джоковича Медведеве

Lenta.ruиещё 40
1 час назад

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал победу Даниила Медведева над сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США (US Open). Его слова приводит «Чемпионат.com».

Кафельников рассказал о расшатавшем игру Джоковича Медведеве
Фото: Антон Денисов / РИА НовостиАнтон Денисов / РИА Новости

Кафельников счел успех соотечественника заслуженным. «Медведев превзошел Джоковича по всем параметрам. Это было заметно с самого первого и до последнего гейма. Даниил расшатал игру Новака: серб потерялся и не знал, что делать на корте», — отметил он.

Ранее Медведев обыграл Джоковича в финале US Open-2021. 25-летний россиянин одержал победу в трех сетах — 6:4, 6:4, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 17 минут.

Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Большого шлема». До этого он дважды выходил в финалы: на US Open-2019 уступил испанцу Рафаэлю Надалю, на Australian Open-2021 — Джоковичу. В данный момент россиянин занимает вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, его опережает только Джокович.

Теннис,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,Евгений Кафельников,Чемпионат.com,
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